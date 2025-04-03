Победителей Единой школьной лиги наградили в Подольске

Лучшие команды образовательных учреждений городского округа назвали на торжественной церемонии подведения итогов. Школьники соревновались в волейболе, баскетболе, футболе и шахматах.

В мероприятии приняли участие глава Подольска Григорий Артамонов, депутат Госдумы и легенда хоккея Вячеслав Фетисов, министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов. С завершением первого, муниципального этапа Единой школьной лиги ребят, учителей и тренеров поздравили также звезды спорта Александр Поветкин, Илья Кутепов, Артем Хайлов и Виктор Кейру.

Кубок за первое место и сертификат на миллион рублей получила гимназия имени Подольских курсантов. Сертификат на 500 тысяч рублей за второе место достался школе № 30. Гимназии № 7 за третье место вручили сертификат на 300 тысяч рублей.

«Поздравляю всех, кто стал частью этой спортивной семьи. Уверен, она будет расти и радовать нас новыми достижениями», — отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Теперь сильнейшие команды и спортсмены будут бороться за победу на региональном этапе Единой школьной лиги. Уже 12 апреля в Подольске пройдут соревнования по баскетболу.