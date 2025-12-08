Победителей чемпионата России по фоновой ходьбе наградили в Подольске

В спортивном комплексе «Труд» представители администрации округа поблагодарили команду долголетов под руководством тренера Владимира Васильева за то, что те в пятый раз вошли в топ-5 победителей чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий». Все члены команды получили памятные подарки за вклад в поднятие престижа городского округа.

Команда «Активное долголетие — Подольск» принимала участие в номинации «Команды пенсионеров». Марафон состоял из двух этапов по 30 дней. Все два этапа подольские долголеты лидировали, проходя ежедневно более 25 тысяч шагов. Самому старшему участнику команды 82 года.

В этом сезоне в соревнованиях участвовали более 92 тысяч человек из 83 регионов России, а Подмосковье представляли 60 команд из областного проекта. В общей сложности за два месяца команда прошла расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно.