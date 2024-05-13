Победителей акции «Добро в люди» наградили в Подмосковье | 360°

13 мая 2024, 13:44
Победителей акции «Добро в люди» наградили в Подмосковье
Более 130 волонтерских отрядов школ Московской области приняли участие в акции «Добро в люди». В ее рамках участники совершали добрые дела и монтировали видеоролики, которые затем отправлялись организаторам.
Торжественные церемонии награждений прошли на линейках в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Победителям и призерам вручили дипломы.
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Отмечается, что лучшими среди школьников стали представители Балашихи, Люберец, Домодедова, Бронниц, Краснознаменска, Волоколамска, Можайска, Пушкино и Богородского округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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Школы
Балашиха
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