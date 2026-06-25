Победитель предварительного голосования создала в Подмосковье центры для детей-инвалидов

Общественная работа основателя некоммерческой организации «Радость моя», победителя предварительного голосования «Единой России» Инны Орловой началась с личной истории. Она сама воспитывает двоих детей с особенностями развития и хорошо знает, с какими трудностями сталкиваются такие семьи: от поиска специалистов и реабилитационных программ до вопросов социализации, обучения и будущей самостоятельной жизни. Постепенно она начала помогать другим родителям, оказавшимся в похожей ситуации. И это направление работы стало для нее основным.

По инициативе Орловой в Московской области создаются реабилитационные центры шаговой доступности для детей-инвалидов с различными заболеваниями и нарушениями развития. Сегодня в регионе их уже около 40. По словам женщины, когда в семье появляется особенный ребенок, родители очень часто оказываются в изоляции.

«Им нужны не только специалисты и занятия для детей, но и круг общения, поддержка тех, кто понимает их ситуацию изнутри. Именно с этого все и началось: сначала мы просто объединялись с другими семьями, проводили небольшие мероприятия, мастер-классы, встречались там, где была возможность. Затем наш губернатор Андрей Воробьев дал поручение предоставить нам помещение для работы. Так появились центры „Радость моя“. Для меня важно, чтобы каждая такая семья знала: ее слышат и ей помогут», — рассказала Орлова.

Один из таких центров работает в подмосковной Ивантеевке. Здесь дети учатся общаться со сверстниками, развивают творческие способности, получают бытовые навыки, необходимые для самостоятельной жизни. В центре проводятся занятия по арт-терапии, музыке, групповой психокоррекцией. Работают театральная студия, гончарные и столярные мастерские.

Для родителей организуются семинары, для семей — экскурсии, праздники. Особое внимание уделяется подросткам и молодым людям с ОВЗ. Жительница Щелкова Оксана Червякова рассказала, что здесь молодых людей обучают навыкам самообслуживания и труда.