Победитель предварительного голосования создала в Подмосковье центры для детей-инвалидов
Общественная работа основателя некоммерческой организации «Радость моя», победителя предварительного голосования «Единой России» Инны Орловой началась с личной истории. Она сама воспитывает двоих детей с особенностями развития и хорошо знает, с какими трудностями сталкиваются такие семьи: от поиска специалистов и реабилитационных программ до вопросов социализации, обучения и будущей самостоятельной жизни. Постепенно она начала помогать другим родителям, оказавшимся в похожей ситуации. И это направление работы стало для нее основным.
По инициативе Орловой в Московской области создаются реабилитационные центры шаговой доступности для детей-инвалидов с различными заболеваниями и нарушениями развития. Сегодня в регионе их уже около 40. По словам женщины, когда в семье появляется особенный ребенок, родители очень часто оказываются в изоляции.
«Им нужны не только специалисты и занятия для детей, но и круг общения, поддержка тех, кто понимает их ситуацию изнутри. Именно с этого все и началось: сначала мы просто объединялись с другими семьями, проводили небольшие мероприятия, мастер-классы, встречались там, где была возможность. Затем наш губернатор Андрей Воробьев дал поручение предоставить нам помещение для работы. Так появились центры „Радость моя“. Для меня важно, чтобы каждая такая семья знала: ее слышат и ей помогут», — рассказала Орлова.
Один из таких центров работает в подмосковной Ивантеевке. Здесь дети учатся общаться со сверстниками, развивают творческие способности, получают бытовые навыки, необходимые для самостоятельной жизни. В центре проводятся занятия по арт-терапии, музыке, групповой психокоррекцией. Работают театральная студия, гончарные и столярные мастерские.
Для родителей организуются семинары, для семей — экскурсии, праздники. Особое внимание уделяется подросткам и молодым людям с ОВЗ. Жительница Щелкова Оксана Червякова рассказала, что здесь молодых людей обучают навыкам самообслуживания и труда.
«У меня сын — с особенностями развития. Закончил колледж, и мы осели дома, не зная куда пойти. Но подруга посоветовала этот центр, и мы были приятно поражены. Много интересных занятий, экскурсий проводится для воспитанников, отзывчивые педагоги. Особую благодарность мне хочется выразить директору центра Инне Александровне Орловой. Благодаря ей наши дети не остались сидеть дома, а учатся жить полноценной жизнью», — поделилась Оксана Червякова.
Также с 2020 года по инициативе Инны Орловой в Подмосковье действует проект «ПРО НЕЕ», направленный на поддержку женщин, воспитывающих тяжелых детей-инвалидов. Участницы получают помощь в обучении и трудоустройстве. Он уже вырос в международное сообщество с охватом более 100 тысяч участниц из России, Казахстана, Беларуси, Абхазии, Кыргызстана и Узбекистана.
Одно из предложений Инны Орловой было озвучено на «горячей линии» и поддержано Президентом России. С 1 января 2024 года в законодательство РФ внесены изменения, благодаря которым родители детей-инвалидов, работающие с неполной занятостью, не теряют выплату по уходу за ребенком-инвалидом.
В конце мая 2026 года Инна Орлова стала победителем предварительного голосования «Единой России» — она планирует продолжить работу по развитию доступной среды, поддержке семей с детьми-инвалидами уже на законодательном уровне.
«Единая Россия» — это партия, у которой есть реальные инструменты, чтобы системно решать вопросы. Не просто обозначить проблему, а сделать так, чтобы она превратилась в решение для людей. Мало инициировать что-то, важно проработать финансово-экономическое обоснование и принять это потом в бюджете. Я как руководитель Ассоциации родителей с детьми-инвалидами неоднократно обращалась к нашим депутатам с инициативами — и они были поддержаны», — подчеркнула Орлова.
Осенью в Московской области пройдут избирательные кампании в Государственную Думу, Московскую областную Думу, а также в муниципальные советы ряда городов. В их преддверии «Единая Россия» провела предварительное голосование, в ходе которого жители определили, кого партия выдвинет на выборы. Победителями стали 129 человек. Многие из них ранее не были связаны с политикой, но обладают серьезным профессиональным, общественным, жизненным и боевым опытом. Инна Орлова — одна из них. Ее работа показывает, как личная история, неравнодушие и системный подход могут вырасти в большую общественную практику, которая помогает тысячам семей по всему Подмосковью.