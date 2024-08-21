Пловцы из Мытищ стали призерами Спартакиады учащихся

Спортсмены их Мытищ установили личные рекорды и стали призерами всероссийских соревнований среди учащихся по плаванию в Пензе. Они выступали в составе сборной Московской области и выиграли бронзовую медаль.

Первый день Спартакиады учащихся России по плаванию завершился отличным результатом для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Мытищ. Заплыв на 200 метров баттерфляем принес Виктории Мироновой личный рекорд и золотую медаль. Макар Сафонов и Даниил Казимиров в составе эстафетной команды Московской области на дистанции 4×100 метров стали бронзовыми призерами соревнований. Еще пятеро пловцов из Мытищ призерами не стали, но установили личные рекорды.

Во второй день Спартакиады на дистанции 100 метров баттерфляем Виктория Миронова завоевала бронзовую медаль, добавив в копилку сборной Подмосковья еще одну победу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».