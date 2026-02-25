Пловцы из Мытищ выиграли золото и серебро на Кубке России

Воспитанники мытищинской спортивной школы олимпийского резерва успешно выступили на II этапе Кубка России по плаванию, который прошел 22 февраля в Обнинске. Спортсмены завоевали полный комплект наград.

Соревнования собрали лучших спортсменов со всей страны. Роман Акимов уверенно победил на дистанции 400 метров вольным стилем, продемонстрировав отличную технику и скорость. Также он заслужил бронзовую награду, финишировав третьим на дистанции 200 метров вольным стилем.

Дарья Рогожинова в составе сборной Московской области завоевала серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Ее выступление отметили члены жюри и соперники.

Успехи мытищинских пловцов подтвердили высокий уровень подготовки спортсменов и укрепили репутацию города как центра развития спорта высоких достижений. Тренерский штаб и руководство спортшколы выразили гордость за своих воспитанников и пожелали им дальнейших побед на всероссийских соревнованиях.