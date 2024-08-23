Пловцы из Мытищ стали призерами Спартакиады учащихся России

В рамках Спартакиады учащихся России прошли соревнования по плаванию, где спортсмены городского округа Мытищи завоевали несколько наград. По итогам состязаний сборная Московской области стала третьей в общем командном зачете.

В Пензе на Спартакиаде учащихся России выступили воспитанники мытищинской Спортивной Школы Олимпийского Резерва по плаванию. Виктория Миронова завоевала четыре награды: одну золотую, две серебряных и одну бронзовую. Очки в копилку команды принесли также мытищинцы Илья Васильев, Даниил Казимиров, Виктор Скачков, Егор Кочкин, Макар Сафонов и Александр Агафонов. Свои лучшие результаты продемонстрировали трое из них.

В итоге сборная Подмосковья заняла третью строчку в общем командном зачете. Всего в турнире по плаванию соревновались 406 пловцов из 53 регионов России.

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