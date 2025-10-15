Пловцы из Мытищ стали призерами первенства ЦФО

Спортсмены из городского округа выступали в составе сборной Подмосковья. Всего за четыре дня соревнований ребята принесли команде 34 медали.

Соревнования прошли в городе Руза. Заплывы состоялись в 25-метровом бассейне. Участие в первенстве Центрального федерального округа приняли лучшие пловцы сборных команд регионов. Боролись за медали юноши и девушки в возрасте от 14 лет. Сборную Московской области представляли 28 воспитанников школы олимпийского резерва из Мытищ.

Эти соревнования имеют большое значение для участников. Результаты чемпионатов федеральных округов определяют состав сборных команд регионов для участия в чемпионате России. Первенство же влияет на формирование официального рейтинга для отбора на всероссийские соревнования «Резерв России».

Пловцы городского округа Мытищи завоевали для сборной Подмосковья восемь золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей. Роман Акимов и Дарья Рогожинова стали лидерами по количеству полученных наград. Отличились таке Егор Кочкин и Виктория Миронова.