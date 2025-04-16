Пловцы из Лыткарина стали победителями и призерами всероссийских соревнований

Лыткаринские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты на всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Classic, которые прошли в Москве. Состязания проходили в 50-метровом бассейне стадиона «Динамо» и собрали более тысячи участников в возрасте от девяти до 18 лет из 35 регионов России.

Лыткаринскую школу плавания представляли 40 спортсменов. Первое место на дистанции 50 метров завоевал Илья Погребняк, продемонстрировав отличное время и навыки. Анна Макарова заняла второе место на дистанции 200 метров, также достойно представив свой регион. Елисей Родионов повторил успех Анны, заняв вторую позицию на той же дистанции. Замкнул тройку призеров Майкл Бакланов, который занял третье место на 200 метрах.

Поддержка Министерства физической культуры и спорта Московской области играла важную роль в подготовке лыткаринских спортсменов, что позволило им достичь высоких результатов на столь значимых соревнованиях. Эти достижения подчеркивают растущий уровень плавания в Лыткарине и вдохновляют новых спортсменов на занятия этим видом спорта.