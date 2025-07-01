Пловцы из Ленинского округа выиграли 27 медалей на областных соревнованиях

В 100-метровом бассейне «Брызги» в городском округе Солнечногорск прошли ежегодные соревнования по плаванию на открытой воде, посвященные Дню молодежи. Юные пловцы из Ленинского округа выиграли шесть золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград.

Всего участниками состязаний стали свыше 300 спортсменов из разных уголков Московской области и Москвы. Соревнования посетили известные ветераны плавания и призеры Олимпийских игр: Виктор Мазанов, Александр Федоровский и другие.

По словам директора детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнары Романадзе, ребята из Ленинского округа продемонстрировали высокий уровень подготовки и командный дух.

«Мы очень гордимся успехами наших спортсменов», — добавила она.

Особенно отличились юные спортсмены в эстафетах. Там они состязались в абсолютном зачете независимо от возраста. Первое место в смешанной эстафете заняла команда «Питоны», второе место среди девочек завоевала команда «Лебедь, Рак и Щука». В комбинированной эстафете среди девочек второе место досталось команде «Гадюки», мальчики также стали вторыми.