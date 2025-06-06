Пловцы из Истры стали призерами всероссийских соревнований

Спортсмены из Истры завоевали в заплыве X-Waters Moscow Krasnogorsk 2025 три медали. В спортивном мероприятии участвовали более 800 человек из разных регионов России и Белоруссии.

Массовый заплыв прошел на пляже Рублево в Красногорске. Для безопасности участников участок бухты перекрыли сотрудники ГИМС МЧС России по Московской области.

В заплыве пловцы из Истры отлично показали себя. Сергей Николаев завоевал серебряную награду на дистанции 2,5 километра в категории М30 с результатом 0:43:24. Ольга Капущова стала бронзовым призером на километровой дистанции в категории Ж50, показав 0:20:31. Еще одну бронзовую медаль выиграл Андрей Заюков на 500-метровке с результатом 0:09:05.

Каждый участник получил медаль, а лучшие пловцы смогут побороться за призы чемпионата X-WATERS World Championship 2025 и Кубок Москвы X-WATERS по итогам трех московских стартов.

Следующий подмосковный этап пройдет на Истринском водохранилище уже через две недели.