Пловцы из Истры стали призерами первенства Московской области

Спортсмены отлично показали себя на областном соревновании. Оно проводилось среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Даниил Руднев завоевал золото на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзу на 100 метров вольным стилем. Он показал высокий профессионализм, скорость и отличную технику на заплыве. Эти награды стали значительным достижением для молодого спортсмена.

А для подростка Семена Чикина такие важные соревнования стали первыми. Он занял четвертое место. До третьего ему не хватило всего 0,030 секунд. Парень не собирается сдаваться и уже готовится к новым турнирам и победам.

Оба спортсмена занимаются в спортивном клубе «Варяг».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что новые спортивные центры откроют в Лобне, Раменском и Бронницах в этом году.