Пловцы из Истры победили в массовом международном заплыве

Два спортсмена из Истры стали победителями соревнования X-WATERS World Championship в Рузе. В заплыве участвовали также пловцы из других стран и регионов России.

Чемпионат проходил на Рузском водохранилище впервые. На соревновании были разные дистанции: от 500 метров до 5 километров. Детские заплывы проходили на 50 и 200 метров, а эстафета состояла из двух этапов по километру.