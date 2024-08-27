Пловцы из Истры победили в массовом международном заплыве

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Два спортсмена из Истры стали победителями соревнования X-WATERS World Championship в Рузе. В заплыве участвовали также пловцы из других стран и регионов России.

Чемпионат проходил на Рузском водохранилище впервые. На соревновании были разные дистанции: от 500 метров до 5 километров. Детские заплывы проходили на 50 и 200 метров, а эстафета состояла из двух этапов по километру.  

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Федор Матвеев выиграл в абсолюте, проплыв самую большую дистанцию за час, а Ольга Капущова заняла первое место, преодолев 500 метров за 12 минут.

Каждый участник заплыва получил медаль и диплом.

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