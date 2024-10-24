Пловцы из Фрязина стали призерами всероссийских соревнований

Фрязинские пловцы выступили на в сероссийских соревнованиях Mad Wave Challenge во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге. Они завоевали одну серебряную и три золотые медали.

На соревнования приехали 580 участников из 25 регионов страны — всего 66 команд.

Подмосковное Фрязино представляли воспитанники спортивной школы «Олимп». Иван завоевал три золотые медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине. Вера получила серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем. Анна заняла девятое место на дистанции 50 метров вольным стилем.

Главный приз Mad Wave Challenge — путевка на сборы в Волгограде в программе «Я стану чемпионом». Победителя определят в Казани на заключительном этапе.

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