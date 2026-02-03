Пловцы из Балашихи с нарушением слуха выступили на первенстве Подмосковья

Юлия Келеушева и Семен Яковлев успешно выступили на первенстве Московской области по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир собрал участников в возрасте от 10 до 18 лет.

Спортсмены представляли школу олимпийского резерва «Метеор». Юлия Келеушева завоевала три серебряные медали, став второй на дистанциях 50 метров вольным стилем, 100 метров на спине и 100 метров брассом. Семен Яковлев принес команде бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем.

Главным организатором мероприятия выступила Федерация спорта глухих Московской области.

Достижения спортсменов «Метеора» подчеркивают важность развития адаптивных видов спорта в Балашихе и способствуют популяризации физической культуры среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что развитие спортивных направлений для молодежи в округе идет активно. Так, команда детского технопарка «Кванториум» представляла Балашиху на первом областном чемпионате по подводно-исследовательскому спорту, который прошел с 31 января по 1 февраля.