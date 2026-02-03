Жители Балашихи выступили на чемпионате по подводно-исследовательскому спорту

Команда детского технопарка «Кванториум» из Балашихи приняла участие в первом чемпионате Московской области по подводно‑исследовательскому спорту, который прошел с 31 января по 1 февраля в Государственном гуманитарно‑технологическом университете в Орехово‑Зуеве. Соревнования собрали почти 90 молодых спортсменов из разных регионов России.

Балашихинская команда «BALAERO» выступала в четырех дисциплинах: подводные кольцевые гонки (9–11 лет), «подводный ниндзя» (12–14 лет), подводная эстафета (15–17 лет) и специальный трек для наставников и студентов‑педагогов. Участники демонстрировали навыки управления подводными аппаратами, инженерное мышление и командное взаимодействие.

Ректор ГГТУ Галина Скударева отметила, что университет стал первой площадкой в Подмосковье для проведения такого чемпионата и подчеркнула широкую географию участников — от Краснодарского края до Ленинградской и Тверской областей, а также сильное представительство Подмосковья.

Лучшим игроком команды «BALAERO» стал Дмитрий Зубенко, занявший пятое место в возрастной группе 12–14 лет.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования Московской области; организаторами выступили Федерация по подводно‑исследовательскому спорту IFURS, ГГТУ и компания«ТехноСтандарт».