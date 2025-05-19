Пловец из Пушкино завоевал медали на соревнованиях в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин». Они собрали более 500 юных пловцов в возрасте от 11 до 13 лет из 76 регионов Российской Федерации.

Особо отличился на турнире Роман Иванов, представлявший спортивную школу городского округа Пушкинский в составе сборной команды Московской области. Пловец завоевал сразу две серебряные медали в эстафетных заплывах: 4×50 метров брассом и 4×50 метров на спине.

По итогам соревнований сборная Московской области заняла третье место в общем зачете, уступив командам-лидерам из Москвы и Санкт-Петербурга.

«От всей души поздравляем Романа Иванова и его тренера Ларису Федорову с этим замечательным достижением! Вклад спортсмена в общий успех команды Подмосковья, безусловно, оказался очень значительным», — сообщили в спортивной школе.