Пловец из Люберец стал двукратным призером городских соревнований

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Люберец Герман Шайтан завоевал две медали на престижных городских соревнованиях «Золотой резерв 2026». Спортсмен стал победителем на дистанции 25 метров на спине и бронзовым призером в плавании вольным стилем.

Соревнования прошли 25 января на базе современного водно-спортивного комплекса «Вымпел» в Королеве. Герман Шайтан, тренирующийся под руководством наставника Натальи Климкиной, продемонстрировал отличную подготовку и волю к победе, поднявшись на пьедестал почета в двух дисциплинах.

Как сообщили в «СШОР» городского округа Люберцы, спортсмен завоевал золотую медаль на дистанции 25 метров на спине и бронзовую — на дистанции 25 метров вольным стилем. «Поздравляем нашего спортсмена с достойным выступлением на турнире!» — отмечается в официальном сообщении школы. Этот успех подтверждает высокий уровень подготовки юных спортсменов в Люберцах.