Пловец из Истры Герман Зажирский победил на первенстве России
Спортсмен из городского округа Истра Герман Зажирский завоевал призовые места на всероссийских соревнованиях по плаванию. В них приняли участие более 900 спортсменов из 60 регионов страны.
Пловец выиграл золото на дистанции 100 метров баттерфляй и серебро на 200 метров баттерфляй среди юниоров 16 — 18 лет. Он готовился к этим соревнованиям в спортивной школе имени Федоровича в Истре.
Теперь спортсмен готовится к выступлению в финале кубка России, который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 июля.
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