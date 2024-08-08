Пловец Анатолий Гусенков из Мытищ победил на турнире в Венгрии

Международные соревнования по плаванию прошли в городе Дебрецен в Венгрии. Спортсмен Анатолий Гусенков из Мытищ стал первым в заплыве на 200 метров.

Воспитанник мытищинской спортшколы олимпийского резерва по плаванию Анатолий Гусенков принял участие в турнире в составе юниорской сборной команды России. Дистанцию в заплыве на 200 метров комплексным плаванием он преодолел первым. При этом он показал лучшее время сезона среди юниоров и установил личный рекорд. Его тренеры Татьяна Ковшикова и Сергей Любимцев гордятся результатами спортсмена.

Отметим, что серебро соревнований завоевал венгерский пловец Алекс Ковац, а третьим стал Ярослав Лозе из России.

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