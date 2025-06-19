Плотину на реке Люторка в деревне Чудиново укрепят в Чехове

Председатель окружного Совета депутатов Галина Козина осмотрела водный объект с директором организации «Экология и природопользование муниципального округа Чехов» Людмилой Слипчук. Они отметили изношенность плотины и обсудили риски негативных последствий, а также внесли гидротехническое сооружение в план ремонта на 2025 год.
«Планируется произвести отсыпку и укрепление нижнего бьефа плотины, что позволит улучшить устойчивость и функциональность объекта. Также будет осуществлено укрепление водоотбойной плиты, что является важным для предотвращения эрозии и обеспечения безопасности эксплуатации ГТС», — отметила Галина Козина.
Подобные сооружения поддерживают в надлежащем состоянии в рамках региональной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья».
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