Большой пруд в городском парке в Чехове очистили от тины и ряски

Уборку провели с помощью машины-амфибии «Боцман-М» — экскаватора на гусеничном ходу со складным манипулятором, который захватывает комья ила, пучки водных растений и топляк. Береговую линию пруда в городском парке в Чехове также расчистили от сухостоя и убрали мусор.

Механизированную и ручную уборку в июне проведут на водоеме вблизи улицы Набережной в Чехове, а также в селе Талалихино и в деревне Сидориха. В июле очистят пруды в деревнях Березенки, Алексеевка и Ефимовка, а в августе — в селе Новый Быт, деревнях Васькино и Нижнее Пикалово. Осенью «Боцман-М» задействуют в таких населенных пунктах, как: Дубна, Мещерское, Лешино, Молоди, Детково, Антропово и Верхнее Пикалово.

Всего в 2025 году в муниципальном округе Чехов приведут в порядок 21 водный объект: это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.