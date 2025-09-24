Площадку для выполнения норм ГТО обустроили на стадионе «Труд» в Люберцах

На стадионе «Труд» в поселке Малаховка городского округа Люберцы выполнили работы по монтажу площадки для выполнения норм ГТО и занятий воркаутом, сейчас там завершают установку элементов. Весь спортивный объект обновят в октябре текущего года.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, рабочие уже установили современное освещение и постелили искусственный газон.

«Сейчас они занимаются установкой новых трибун на 224 места и теплых раздевалок», — добавил руководитель муниципалитета.

Работы по обустройству футбольного поля также вышли на финальную стадию.

«Специалисты уложили кварцевый песок в искусственный газон футбольного поля, сейчас выполняют подсыпку резинового гранулята», — рассказал руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Помимо этого, рабочие восстановили асфальтовое покрытие в хоккейной коробке. Там также смонтируют баскетбольные кольца и волейбольную сетку, нанесут разметку.

Напомним, стадион «Труд» возвели в 1976 году. Его реконструируют благодаря региональной госпрограмме «Спорт Подмосковья».