Площадку для выгула и дрессировки собак обновили в Котельниках

Администрация Котельников приняла обращение Кристины Титовой в городском чате «На благо» и включила площадку для выгула и дрессировки собак в план обновления. Теперь пустырь, занимавший треть придомовой территории, используется по назначению.

Инициатор проект — Кристина Титова. Теперь ей есть, где погулять со своей собакой — стаффордширским терьером Асти.

«Негде было погулять с животными. Я обратилась в чат города Котельники. На мое обращение быстро отреагировали и в короткие сроки сделали площадку. Очень нравится, счастливы. Сейчас гуляем, изучаем площадку. Первым делом, когда собака выходит на улицу, она тащит меня сюда», — сказала Кристина.

На площадке установили кубы разного размера, барьеры, качели, тоннель и мостик. Проектировали, посоветовавшись со специалистом.

«Мы предварительно встречались с кинологом, который также выразил свое мнение по поводу вот этих снарядов. Отдельно стоит сказать про покрытие — это универсальный песок, для того чтобы не повредить лапки животных», — сказал заместитель главы Николай Оленев.