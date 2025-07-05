Площадку для выгула и дрессировки собак обновили в Котельниках
Администрация Котельников приняла обращение Кристины Титовой в городском чате «На благо» и включила площадку для выгула и дрессировки собак в план обновления. Теперь пустырь, занимавший треть придомовой территории, используется по назначению.
Инициатор проект — Кристина Титова. Теперь ей есть, где погулять со своей собакой — стаффордширским терьером Асти.
«Негде было погулять с животными. Я обратилась в чат города Котельники. На мое обращение быстро отреагировали и в короткие сроки сделали площадку. Очень нравится, счастливы. Сейчас гуляем, изучаем площадку. Первым делом, когда собака выходит на улицу, она тащит меня сюда», — сказала Кристина.
На площадке установили кубы разного размера, барьеры, качели, тоннель и мостик. Проектировали, посоветовавшись со специалистом.
«Мы предварительно встречались с кинологом, который также выразил свое мнение по поводу вот этих снарядов. Отдельно стоит сказать про покрытие — это универсальный песок, для того чтобы не повредить лапки животных», — сказал заместитель главы Николай Оленев.
Все препятствия экологичны, изготовлены из переработанных материалов — когда-то это были упаковки из-под корма для животных «Четыре лапы». Этот бренд — резидент Подмосковья. Он не первый раз участвует в подобных проектах.
«У нас уже есть опыт по созданию площадок в Жуковском и в Ленинском округе. Сейчас по Московской области это третья площадка. Также в Люберцах сейчас уже открытие площадки будет и еще несколько проектов запланированы в этом году», — уточнил руководитель направления по работе с гос. сектором и НКО холдинга «Четыре лапы» Александр Саенко.
Теперь сюда едут со всех уголков округа.