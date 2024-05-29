Площадку для пляжного волейбола открыли в парке «Солнечный берег» в Талдоме

Площадку для пляжного волейбола установили в парке «Солнечный берег» в Талдоме. Ее подгототвили для летнего отдыха жителей.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, парк в послке Запрудня предназначен для всесезонного отдыха, развлечений и проведения культурных и спортивных мероприятий. Его обустроили по губернаторской программе в 2016 году.

«Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля», — рассказали в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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