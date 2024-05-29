Площадку для пляжного волейбола обустроили в Центральном парке в Наро-Фоминске

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Площадка для пляжного волейбола открылась в Центральном парке в Наро-Фоминске. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что пляжный волейбол — достаточно популярный вид спорта. Теперь жители и гости округа могут играть в него прямо в центре города.

В парке также есть все необходимое для комфортного времяпровождения: игровые площадки, прогулочные зоны, фонтан, навес со скамьями, а также тренажеры и площадка для воркаута.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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