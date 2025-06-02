Площадку для переработки шин открыли в Дмитрове

Строительство нового производственно-складского комплекса на территории площадью два гектара завершил Дмитровский завод резинотехнических изделий. Благодаря этому предприятие сможет увеличить мощности по переработке резиновой крошки и создать дополнительные склады для готовой продукции.

Сейчас на заводе трудится более 250 человек, а после запуска нового комплекса количество рабочих мест увеличится на 50. Уже во второй половине текущего года предприятие планирует вывести объект на полную мощность.

Резиновая крошка используется для покрытия детских и спортивных площадок, а резиновый порошок применяется в производстве асфальтобетонных смесей и гидроизоляционных материалов. Завод также перерабатывает пластик из бытовой и компьютерной техники, внося вклад в экологическую безопасность Подмосковья.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что развитие перерабатывающих производств — важный шаг в реализации экологической стратегии региона. Новый комплекс позволит эффективнее утилизировать отходы, превращая их в полезные материалы. «Это яркий пример ответственного бизнеса, который заботится о будущем нашего округа», — подчеркнул руководитель муниципалитета.