Площадки для запуска новогодних фейерверков определили в Балашихе

Всего в крупнейшем округе Подмосковья выбрали семь специальных мест, где официально можно будет использовать пиротехнику в праздничную ночь. Главной площадкой станет площадь перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха» имени Юрия Ляпкина.

Запустить огни в небо разрешат на территориях перед культурно-досуговым центром «Заря» в одноименном микрорайоне, перед сельским центром культуры и досуга «Рассвет» в деревне Соболиха и перед сельским домом культуры «Сокол» в деревне Федурново.

Кроме того, определили следующие пространства в жилмассивах: поле за домом № 128а в квартале Абрамцево, площадка восточнее жилого многоквартирного дома № 29 в деревне Черное на улице Агрогородок, а также территория на улице Некрасова, 5, в микрорайоне Южный.

Пользоваться пиротехникой запрещено в помещениях, на крышах, балконах и лоджиях, а также на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов и линий электропередач. Нельзя применять изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.