Площадки для пожарной техники обустроят в Богородском округе

Изменения в законодательстве, касающиеся благоустройства территорий в Богородском округе, вступили в силу 26 июня. Нововведения, инициированные Главным управлением МЧС России по Московской области, направлены на обеспечение беспрепятственного доступа пожарной и спецтехники к жилым домам.

Ключевое требование закона — оборудование дворовых территорий многоквартирных домов специальными площадками для установки пожарной техники. Размещение личного автотранспорта на этих площадках строго запрещено.

В Богородском округе работа по нанесению разметки для спецтехники уже началась. Владельцам автомобилей напоминают, что загромождение проезда или парковка на спецплощадках могут повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Ранее на совещании с представителями управляющих компаний уже обсуждался вопрос обустройства площадок и недопустимости установки шлагбаумов, препятствующих проезду специальной техники.

Сотрудники МЧС России призывают жителей Богородского округа с пониманием отнестись к новым правилам и строго соблюдать запрет на парковку автомобилей на площадках, предназначенных для пожарной техники. Нарушение установленных требований не только влечет за собой административную ответственность, но и может иметь трагические последствия, если неправильно припаркованный автомобиль помешает проведению спасательных работ.