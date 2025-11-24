Площадь Святителя Николая благоустроили в Дзержинском округе Люберец

В исторической части города Дзержинский городского округа Люберцы завершили работы по благоустройству площади Святителя Николая. Они стартовали в сентябре.

В рамках работ специалисты подрядной организации выполнили установку подпорной стенки, укладки нового плиточного покрытия, провели монтаж современных опор наружного освещения. За самим памятным знаком была обустроена тропиночная сеть.

«В ходе предварительного мониторинга были зафиксированы незначительные замечания, которые подрядная организация обязалась устранить в ближайшие дни. Надеюсь, что обновленная территория станет комфортным и безопасным местом притяжения для жителей и гостей города», — отметила директор Территориального управления «Дзержинский» Ирина Парадовская.

Работы выполнялись в рамках благоустройства малых общественных территорий, по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке главы городского округа Люберцы Владимира Волкова.