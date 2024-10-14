Площадь ООПТ в Подмосковье увеличилась за 5 лет в полтора раза

Площадь особо охраняемых природных территорий в Московской области за пять лет увеличилась почти в полтора раза. Всего удалось создать 16 новых заповедных зон.

Как рассказали в Министерстве экологии Московской области, в регионе существует 262 ООПТ регионального значения. А под особой охраной находится 283 тысячи гектаров — это более 6% от общей площади Подмосковья. Главная задача — увеличить этот показатель до 7% к 2027 году.

Ведомстве подчеркнули, что в регионе постоянно организуют экскурсии, лекции, акции и мастер-классы, главная цель которых — экологическое просвещение жителей.

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