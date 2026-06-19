Площадь Ленина в Химках украсит клумба из 22 тысяч цветов

На площади Ленина в Химках продолжается оформление центральной городской клумбы. В цветочную композицию войдут более 22 тысяч растений, среди которых колеусы, бегонии и цинерарии.

Специалисты приступили к созданию одной из крупнейших цветочных композиций города на площади Ленина. После завершения работ центральную клумбу украсят более 22 тысяч растений, которые сформируют яркий геометрический орнамент.

Перед высадкой сотрудники проводят подготовку грунта и наносят разметку. Каждое растение размещают в соответствии с утвержденной схемой. Такой подход позволяет создать четкий рисунок и сохранить его внешний вид на протяжении всего сезона.

Главный специалист отдела по связям с общественностью «Объединенного городского хозяйства» Химок Максим Кондратьев рассказал, что сейчас специалисты занимаются высадкой колеусов по периметру цветника.

«Сейчас высаживают колеус. Это бордюрное растение, поэтому в первую очередь оформляются края клумбы, чтобы в дальнейшем рисунок выглядел аккуратно. В последующие дни высадка продолжится по мере поступления цветов в соответствии с заказами», — сообщил Максим Кондратьев.

Основу композиции составят красные и розовые бегонии, а также цинерарии. Эти растения хорошо переносят изменения погоды и сохраняют декоративный вид в течение длительного времени. Кроме того, бегонии отличаются неприхотливостью и помогают снижать количество пыли в воздухе.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила значение озеленения для городской среды.

«Озеленение города — это про атмосферу, в которой живем мы, жители. Когда вокруг появляются цветы и яркие краски, город становится по-настоящему теплым и уютным», — подчеркнула Олеся Климачева.

В текущем году в Химках планируют высадить около 80 тысяч растений. Цветочное оформление появится на улицах, площадях, набережных и во дворах округа.