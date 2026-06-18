Сегодня 10:04 Пляжи подготовили к купальному сезону в Коломне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Коломна

Благоустройство

Для жителей и гостей округа обустроили семь официальных пляжей и три места отдыха у воды. Перед открытием специалисты проверили дно, взяли пробы воды и песка, а также организовали дежурства спасателей.

Одно из самых популярных мест у воды — недавно реконструированный пляж на реке Коломенке, где есть буквально все для комфортного отдыха: раздевалки, душевые, лежаки, зонтики и даже прокат лодок и сапов. Самые большие пляжи в округе — Колычевский, Бочмановский и Щуровский, а также карьер Западный — тоже прошли все этапы подготовки и уже вовсю принимают гостей. Однако, греясь под лучами солнца или погружаясь в спасительную прохладу реки, не стоит терять бдительность, напоминают спасатели. Чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать «базовый минимум» правил отдыха у воды.

«Самый главный совет, который я могу дать отдыхающим, — не купаться в необорудованных местах. Опыт водолазного обследования показал, что в связи с большим количеством снега этой зимой очень много нанесено различных деревьев, которые притоплены в прибрежной зоне. Это касается, в первую очередь, реки Оки. Очень много опасных предметов, которые были в оборудованных местах извлечены нашими водолазами», — рассказал начальник отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации Коломны Владимир Чучкалов.

Кроме того, спасатели советуют не заходить в воду в случае перегрева на солнце, отказаться от алкоголя во время отдыха и особенно — внимательно следить за детьми. По словам специалистов, в округе уже зарегистрированы случаи гибели людей на воде. Поэтому главный совет этого лета остается неизменным — отдыхать только на официальных пляжах и не пренебрегать правилами безопасности, чтобы теплый сезон оставил после себя только яркие впечатления и приятные эмоции.