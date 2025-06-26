Пляж в деревне Подрезово в Мытищах благоустроят к следующему лету

В деревне Подрезово в Мытищах береговую зону начали очищать от мусора и бытовых отходов, благоустройство пляжа продлится до следующего лета. Администрация округа и специалисты теруправления «Пироговский» уже выполнили первый этап работ.

Как рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Сергей Пятковский, с помощью специальной техники из воды вытащили плиты, которые устанавливали в прошлом для укрепления береговой линии.

«За 30 лет они сползли и стали небезопасными. Из них торчала арматура, которая могла травмировать купающихся», — пояснил Сергей Пятковский.

Прибрежную часть дна и сам пляж планируют очистить от битого стекла и бытовых отходов. Местные жители также высказали пожелания по поводу благоустройства пляжа. Многие хотели бы видеть здесь пространство для пляжных спортивных игр с обустроенными раздевалками и туалетными кабинками.

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов заявил, что пляж полностью благоустроят к следующему лету.