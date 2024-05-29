Пляж озера Сенеж в Солнечногорске подготовили к лету

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Подготовка к открытию пляжного сезона завершается в Солнечногорске. Водолазы очистили от мусора дно озера Сенеж. Также установили в воде заградительные буйки и завезли новый песок на пляж.

Ранее специалисты взяли пробы воды и грунта — исследование дало положительный результат: место подходит для массового отдыха людей. Итоговое заключение о проведенных исследованиях выдаст Роспотребнадзор.

«Центральный пляж у озера Сенеж в Солнечногорске — популярное место для отдыха и купания. Поэтому очень важно провести все подготовительные работы к купальному сезону качественно. Отдельное внимание — мостикам и пирсам на набережной, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. Их демонтируем в ближайшее время», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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На пляже установлен питьевой фонтанчик. Зона отдыха оборудована раздевалками, туалетами, вышкой спасателей, открыт прокат инвентаря. Также отдыхающие могут арендовать беседку для пикников.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что территорию у Южного озера в Черноголовке разделят на три функциональные зоны.

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