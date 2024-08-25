Плитку фасада дома 31 восстановили в микрорайоне Маршала Катукова в Озерах

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Сотрудники управляющей компании в Озерах завершили работы по устранению обрушения облицовочной плитки на фасаде дома № 31 в микрорайоне имени Маршала Катукова. Необходимость в ремонте возникла из-за вандальных действий одного из жителей.

Специалисты компании заменили шесть керамогранитных плит.

«Сразу после того, как нам поступил сигнал от жителей о том, что на доме произошло обрушение плиток, наши сотрудники провели обследование фасада, составили акт и рассчитали сумму нанесенного ущерба, которая составила 42 тысячи рублей. Мы уже подали заявление в полицию», — прокомментировали ситуацию в управляющей компании.

Отметим, что капитальный ремонт данного дома провели всего три года назад. Теперь правоохранительным органам предстоит установить причины вандального поведения жителя и определить степень его вины.

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