Пленэр для юных художников прошел в обновленном сквере в Королеве

Юные художники третьего и пятого классов Детской школы искусств 2 сентября отправились на пленэр в обновленный сквер возле проходной РКК «Энергия». Под руководством талантливых педагогов-наставников ребята погрузились в мир творчества, стараясь передать на бумаге всю красоту окружающей природы.

Начинающие художники самостоятельно выбрали композиции для творчества и кропотливо работали над каждым элементом ландшафта, советовались с педагогами, как лучше сделать набросок. Занятия на свежем воздухе, это важная часть образовательного процесса и способствует развитию художественного видения, воспитывает чувство композиции и учит видеть прекрасное даже в повседневных вещах.

Напомним, что обновление сквера прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилище и городская среда». Здесь установлен памятный знак «Нулевой километр», как символ начала космической эры.

Общественное пространство уже стало творческой площадкой для таких коллективов, как труппа Театра юного зрителя, Образцового ансамбля «Созвездие-Шарм», цирка «Энергия». Теперь к ним присоединились и воспитанники Детской школы искусств.