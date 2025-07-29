Пленэр для художников из Мытищ пройдет на Лосином острове

Конкурс «Пленэр-2025» для художников из Мытищ пройдет в честь дня основания национального парка «Лосиный остров». Приглашаются художники всех уровней — как начинающие, так и профессионалы.

Главное требование к участникам состязаний — любовь к природе. Источниками вдохновения художников станут грациозные лоси и олени, симпатичные кабаны, быстрые лани, величественные маралы и, возможно, любопытные белки, которые также могут захотеть попозировать.

Для тех, кто любит природу и творчество, это отличная возможность создать яркую и уникальную коллекцию портретных рисунков обитателей «Лосиного острова». Пленэр пройдет с 1 по 30 августа на биостанции национального заповедника. Работы победителей конкурса будут выставлены в экологических центрах, на сайте и в социальных сетях парка «Лосиный остров».

Условия участия в конкурсе «Обитатели Лосиного острова» можно найти на официальном сайте парка.