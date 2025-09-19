Пленарное заседание муниципальной Общественной палаты прошло в Мытищах

Жители городского округа задали общественникам вопросы, касающиеся проверки воды на питьевую пригодность, а также создания дополнительных санитарных зон в парках. Важной темой обсуждения стали заболевания, вызванные укусом клещей.

Начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора Мария Кирдяева рассказала участниками встречи о требованиях к паркам, мониторинге и контроле акарицидных обработок в зеленых зонах, организации надзора за объектами мелкорозничной и стационарной торговли, а также алгоритме действий при укусе клеща.

Главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич отчиталась развитии здравоохранения в округе. Участники заседания подробно обсудили телемедицинские консультации, а также информирование жителей посредством сайта и телеграмм-канала больницы. Завершив доклад, Ольга Мисюкевич ответила на вопросы общественников, среди которых — выдача направлений к врачам, привлечение профильных специалистов, работа детской травматологии, предстоящее строительство нового медицинского комплекса.

Заведующая Мытищинской подстанцией скорой помощи Мария Саввина, рассказала о том, как работает учреждение, каковы временные нормативы прибытия бригады на вызов, в чем отличие скорой помощи от неотложной.

Завершилась встреча отчетом о проделанной работе по развитию физической культуры и спорта, патриотическому воспитанию, образованию и делам молодежи.