Плавательным этапом началась Спартакиада трудовых коллективов в Мытищах

Восемь команд от предприятий округа боролись за победу в эстафете. Участники показали разный уровень подготовки: среди них были как опытные спортсмены, так и те, для кого само преодоление дистанции стало вызовом.

Первое место заняла сборная Московской пивоваренной компании. Серебро завоевали сотрудники клиники имени Ф. Ф. Эрисмана, а бронзу — команда АО «Метровагонмаш».

«Впереди еще много соревнований. Уверена, что победу одержит сильнейший. Желаю всем честной борьбы, положительных эмоций и таких же высоких профессиональных успехов, как и спортивных достижений», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.