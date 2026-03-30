Плавательный турнир прошел в Одинцове

В соревнованиях по плаванию «Весенний заплыв» приняли участие более 400 спортсменов. Турнир состоялся в спортивно-оздоровительном комплексе Одинцовского городского округа и собрал юных пловцов и их наставников.

Состязания прошли при поддержке руководства комплекса. Участники выступили на разных дистанциях и показали уровень подготовки, который формируется в течение всего тренировочного сезона.

С приветственным словом к спортсменам, тренерам и зрителям обратилась заместитель директора Мария Бархатова. Она подчеркнула роль наставников в развитии юных пловцов и отметила важность поддержки с трибун.

«От лица руководства спорткомплекса рада приветствовать вас на нашем ставшем традиционным спортивном празднике — „Весенний заплыв“. Желаю участникам легкой воды и достойных результатов. Даже если сегодня не удастся стать первыми, важно помнить: главный соперник — это вы сами», — сказала Мария Бархатова.

Соревнования стали возможностью для детей проявить навыки и получить соревновательный опыт. Турнир также укрепил интерес к плаванию и поддержал развитие детского спорта в округе.