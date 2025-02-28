Плавательный этап Спартакиады трудящихся прошел в Мытищах

Шестой этап Спартакиады трудящихся городского округа состоялся в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Бригантина». Соревнования были приурочены к 230-летию образования Федоскинской фабрики лаковой миниатюры.

Представители восьми команд трудовых коллективов муниципалитета соревновались в эстафете 4×50 метров свободным стилем. Физическая подготовка участников была разной: одни преодолевали дистанцию профессионально, другие не ставили своей целью проплыть быстрее всех.

В результате победу в эстафете одержала команда Московской пивоваренной компании. Немного уступила ей сборная Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана, третье место заняла сборная управления образования администрации Мытищ.

Подобные мероприятия способствуют популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения. Они помогают укреплять командный дух, развивать интеллектуальные способности участников и вдохновлять молодежь на занятия спортом.