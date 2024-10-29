Тестирование платных уличных парковок в Подмосковье начнется 1 ноября

Платные уличные парковки появятся в тестовом режиме в Подмосковье с 1 ноября. Для начала их обустроят в четырех городах. Это пробный период, после которого проект могут расширить. Задача — решить проблему с хаотичными парковками.

Цена за час — от 40 до 50 рублей. Стоимость будет варьироваться в зависимости от близости к железнодорожным станциям.

На первом этапе платные площадки появятся рядом с областным судом в Красногорске и Домом правительства Подмосковья в том же городском округе.

Парковки откроют на Железнодорожной улице в Королеве, в Видном — на Заводской улице, на участке от Советской улицы до Сбербанка и в Советском проезде.

В Реутове — на улицах Ленина, Ашхабадской и Дзержинского. Места согласовали с администрациями округов, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Поступления от оплаты парковки передадут в бюджеты городских округов для дальнейших программ благоустройства и ремонта.

Ранее в Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку. Он позволит регулировать стоимость в зависимости от количества занятых мест.