Платные парковки в Солнечногорске начнут работать с 1 ноября

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске с 1 ноября 2025 года введут платные парковочные места, согласно постановлению Правительства Московской области. Круглосуточные парковки появятся на улицах Банковская у дома № 6, а также на Дзержинского рядом с домами № 11 и № 18.

Тарифы составят: 25 рублей в час — для мототранспорта, 50 — для легковых автомобилей и 100 — для грузового транспорта.

«Новая инициатива призвана сократить число случаев неправильной парковки транспортных средств. Наша цель — обеспечить безопасность и комфорт на дорогах города для каждого участника дорожного движения», — сообщил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Парковка будет бесплатной каждое воскресенье, в праздничные дни и при остановке менее чем на 10 минут.

Оплату можно производить двумя способами. Первый: через SMS на номер 7757, отправив сообщение по формату: 50номер парковкирегистрационный номер автомобиляколичество часов. Например: 5056201a111aa501. Продлить стоянку можно, отправляя SMS с буквой Х и дополнительным временем, завершить — командой с буквой S или C.

Второй способ: через мобильное приложение «Парковки России», которое удобное управление оплатой и продлением времени.

Введение платных парковок направлено на упорядочение парковочного пространства и повышение дорожной безопасности.