Президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила новый спецпроект под названием «Нейроигры». Инициатива призвана объединить молодых разработчиков, дизайнеров, художников и сценаристов для создания игр с применением технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Цель проекта — предоставить участникам возможность быстро пройти весь цикл разработки игры: от идеи до готового прототипа. В работе будут использоваться современные инструменты на базе ИИ.

Принять участие могут как начинающие, так и опытные разработчики. Проект станет стартовой площадкой для тех, кто только мечтает о создании игр, и поможет найти единомышленников для воплощения идей.

В рамках соревнования участникам предстоит объединиться в команды и разработать игровой прототип. Искусственный интеллект станет помощником на каждом этапе: от генерации идеи и проработки сюжета до создания персонажей, визуального стиля и игровых механик. Однако успех будет зависеть от креативности, командной работы и нестандартного подхода к решению задач.

Регистрация участников открыта до 17 августа на сайте проекта.