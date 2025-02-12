Планы по модернизации электроснабжения озвучили в Мытищах

Расширенное совещание, посвященное обращениям граждан по поводу частых отключений электричества в отдельных населенных пунктах, прошло в администрации городского округа Мытищи. По его итогам определили необходимые работы и сроки выполнения модернизации.

Населенные пункты, которые сталкиваются с этой проблемой наиболее часто на основании анализа отключений электроснабжения за 2023–2024 годы, озвучили на срочной выездной администрации.

«Это в дальнейшем поможет увеличить надежность электроснабжения», — подчеркнул директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Александр Хаюров.

Встреча проходила с участием первого заместителя министра энергетики Московской области Дмитрия Анисимова и представителей публичного акционерного общества «Российские сети» в формате видеоконференции.

Принятые решения и разработанный план мероприятий помогут повысить надежность электроснабжения в округе и создать комфортные условия для всех жителей.