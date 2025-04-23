Планы на летний парковый сезон озвучили в Мытищах

Парки в Мытищах в летний сезон порадуют жителей и гостей не только комфортом, но и интересными мероприятиями. Особое внимание специалисты учреждений уделят безопасности и уборке территорий.

Парк Мира по итогам 2024 года вошел в топ-5 самых посещаемых парков Подмосковья — его гостями стали более одного миллиона 950 тысяч человек. Финалист премии «Парки России», он вошел в пять лучших в номинации «Парк развлечений».

В рамках подготовки особое внимание продолжат уделять уборке территорий. Запланированные работы завершат к 25 апреля. Акарицидную обработку парковых территорий уже провели 17 апреля.

Удобство для гостей парка обеспечивают 93 объекта бизнеса — кафе, аттракционы, прокаты. Открылся 14 апреля в Мытищинском лесопарке и пункт проката. Дополнительно откроют прокат спортивного инвентаря в парке Мира.

Летний сезон обещают наполнить интересными мероприятиями. Анонсы можно увидеть в официальных ресурсах, а также в чатах парков. Открытие паркового сезона и запуск фонтанов состоится первого мая: в 12.00 — парк Мира, в 14.00 — парк Ветеранов и парк «Яуза».