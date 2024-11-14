Плановый ремонт теплосетей провели в Сергиевом Посаде

С 12:00 14 ноября в Сергиевом Посаде из-за плановых ремонтных работ на теплопроводе Д150 и падения давления в магистрали Д400 вышло из строя оборудование котельной на проспекте Красной Армии, 212В. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
Под контролем ведомства в округе устранили нарушения, провели заполнение трубопроводов теплоносителем, а также восстановили подачу горячей воды и отопления для 14 многоквартирных домов.
Кроме того, ремонтные работы провели на котельной Углич, на котельной Рабочий Поселок и на котельной Птицеград.
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