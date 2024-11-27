Плановый ремонт теплосетей проведут по 13 адресам в Химках 27 ноября

Компания «ТСК Мосэнерго» продолжает большую программу ремонта и замены теплосетей в городском округе Химки. Двадцать седьмого ноября работы проведут по 13 адресам.

На Машинцева, Молодежной и Ленинском проспекте планируется провести подготовку к ремонту трубопровода отопления и горячего водоснабжения. На улице Пожарского выполнят переврезку участка трубопровода ГВС.

В среду рабочие планируют устранить повреждения на разводящих сетях горячего водоснабжения на улицах Энгельса, Панфилова и Юбилейном проспекте. Тепловую камеру восстановят на улице 9 Мая.

Монтаж байпаса сделают на улицах Речной и Кудрявцева, подготовку к ремонту трубопровода выполнят на улице Пожарского.

27 ноября для ремонта и замены трубопроводов в Химках задействовали 18 бригад и 45 машин «ТСК Мосэнерго». В этом году специалисты компании заменили уже около 20 километров теплосетей.

Тепловое хозяйство Подмосковья — самое масштабное в России. Основная его часть строилась в 60-70 годы прошлого века и сегодня нуждается в модернизации. Отвечая требованиям времени, в начале 2024-го в регионе сформировали большую государственную программу обновления, рассчитанную на шесть лет. О том, что уже сделано, а что только предстоит — в материале 360.ru.