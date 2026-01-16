Плановый отлов и стерилизацию бездомных собак провели в Истре

Специалисты поймали пять животных по обращениям жителей. После ветеринарного контроля собак вернут в привычную среду обитания.

Работу по отлову и содержанию животных без владельцев продолжили в январе. Специализированная бригада выезжала по каждому из поступивших обращений. В результате были пойманы две собаки на территории микрорайона Истра-1 и три — в садовом товариществе «Обновленный труд».

Всех животных определили в муниципальный приют, где создали для них комфортные условия. Собакам провели обязательный полный ветеринарный контроль, включающий осмотр, стерилизацию, вакцинацию и оформление медицинских документов.

Такой подход позволяет гуманно контролировать популяцию бездомных животных и поддерживать санитарную и эпидемиологическую безопасность на территории округа.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья подвели итоги данной проделанной работы.